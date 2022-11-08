ВСУ поразили 17 районов сосредоточения личного состава и 5 пунктов управления врага – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки, а также авиация поразила 17 районов сосредоточения личного состава, а наземные войска - 5 пунктов управления врага и другие важные объекты противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов с применением ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства РБ.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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на Слобожанском направлении - из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, ЧУгуновка, Фиголевка и Двуречанское;

- из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, ЧУгуновка, Фиголевка и Двуречанское; на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман;

и - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Роздоловка, Яковлевка, Соледар, БахмУтское, БахмУт, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Роздоловка, Яковлевка, Соледар, БахмУтское, БахмУт, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск; на Авдеевском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

- из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь;

- из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь; на Запорожском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное;

- из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоданиловка и Степное; на Южнобугском направлении огневому воздействию врага подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вышетарасовка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области. Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами оккупантов 5-6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово Луганской области.

В городе Энергодар российские захватчики продолжают усиливать административные и контрразведывательные мероприятия. Оккупанты собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные дома, незаконно задерживают граждан Украины.

В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка оккупационных войск усилена подразделением с территории Чеченской республики, которое присоединилось к ограблению местных жителей и их домов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника.

За минувшие сутки Силы обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии оккупантов.