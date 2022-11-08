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СМИ раскрыли детали новой помощи ЕС для Украины на 18 млрд евро

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 08:25

Европейский Союз предложит в среду новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро на более предсказуемой основе.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам людей, знакомых с предложением, план создаст устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году, оставаясь при этом гибким для корректировки помощи в соответствии с меняющимися потребностями в финансировании. План также поможет подготовить почву для усилий по восстановлению.

План ЕС имеет целью обеспечить большую предсказуемость в финансовой поддержке Украины после критики со стороны США и Киева относительно задержек в предоставлении ликвидности. Украина нуждается в около 38 миллиардов долларов в следующем году, и администрация Байдена дала понять, что готова покрыть около половины этой суммы.

Новый инструмент для Украины обеспечит высоко льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критически важной инфраструктуры и начальной поддержки послевоенной реконструкции.

Выделение кредитов будет происходить на условиях, которые Украина должна выполнить в сфере верховенства права, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, что будет способствовать ее усилиям по приобретению членства в Европейском Союзе.

Чтобы избежать дальнейших задержек, Еврокомиссия предложит использовать дополнительную подушку в бюджете ЕС в качестве гарантии для привлечения средств. Этот вариант потребует единодушной поддержки правительств 27 стран-членов для внесения изменений в бюджетные рамки ЕС.

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Это может быть нелегко сделать. Венгрия в понедельник заявила, что не будет поддерживать выделение дополнительных совместных фондов ЕС для Украины.

Комментарии министра иностранных дел Петера Сийярто появились в то время, когда Будапешт находится на завершающей стадии переговоров с Европейской комиссией по окончательному согласованию своего плана восстановления, которые были приостановлены из-за спора относительно верховенства права. Страна нуждается в разрешении ЕС до конца года, иначе она рискует потерять 70% из 5,8 млрд. евро грантов, предназначенных для страны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что на этой неделе предложит существенный финансовый пакет от ЕС объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, общим объемом до 18 миллиардов евро.

ЕС все еще должен утвердить оставшиеся 3 миллиарда евро из 9-миллиардного пакета макрофинансовой помощи на 2022 год, обещанного в мае. Разногласия по структуре плана усложнили выплаты в течение последних месяцев. Государства-члены не пришли к согласию относительно того, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов, как это было до сих пор. Столицы также столкнулись с вопросом относительно объема гарантий, которые они должны предоставить для заимствования денег на рынках.

Темы: ЕвропаУкраина
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