Житель Николаева планировал навести российские ракеты по зданию СБУ – спецслужба

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных подразделений и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Николаевской области

Детали: По данным спецслужбы, прежде всего оккупанты "охотились" за точными координатами объектов СБУ, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.

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Собранную информацию 36-летний житель города Николаева пытался передать агрессору через анонимный Телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали российского корректировщика на попытке передачи информации.

По данным следствия, мужчина активно распространял через соцсети свои прокремлевские взгляды, в том числе призывы к поддержке захватчиков. Также оправдывал их военные преступления, направленные на уничтожение гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов.

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Таким образом он попал в поле зрения оккупантов, которые привлекли его к сбору разведданных в пользу российской группировки, расположенной в захваченных районах юга нашего государства.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами его подрывной деятельности.

Мужчине сообщено подозрение по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенного в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины, а также по факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенном повторно.

Сообщается, что суд уже арестовал подозреваемого без альтернативы залога.