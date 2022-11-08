Шойгу приехал в Украину и "проинспектировал" Суровикина
Вторник, 8 ноября 2022, 16:42
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина.
Источник: пресслужба Минобороны РФ, ТАСС
Детали: Как утверждает Минобороны страны-агрессора, Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала Сергея Суровикина по текущей обстановке, выполнении боевых задач, характере действий военных Украины, а также по вопросам обеспечения мобилизированных.
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Российские СМИ уточняют, что командный пункт расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации".