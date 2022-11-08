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Россия заплатила Ирану за дроны наличными и захваченным в Украине западным оружием - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 20:49

Россия перевезла в Иран 140 миллионов евро наличными и ряд захваченных в Украине образцов британского и американского оружия в обмен на беспилотники, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Sky News рассказал источник в сфере безопасности на условиях анонимности.

В распоряжении британского телеканала оказались снимки, на которых зафиксировано движение двух российских самолетов Ил-76 20 августа в Тегеране. Утверждается, что они перевезли наличные и образцы захваченного в Украине вооружения - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger.

По словам источника Sky News, оружие было частью партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных, которая "попала в российские руки".

Вероятно, его передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий. Такое уже случалось раньше - например, в 2011 году иранцы захватили американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel и в следующем году объявили, что создают его копию.

В ответ на поставки западного оружия и наличных Иран передал России более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, которые используются РФ для нанесения ударов по Украине, а также 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.

По данным источника Sky News, за последние несколько дней между Тегераном и Москвой была достигнута договоренность о дальнейших поставках беспилотников на сумму 200 миллионов евро. Кроме того, утверждается, что с 20 августа по меньшей мере пять российских самолетов перевезли беспилотники из Ирана в РФ.

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Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России, но позже признал, что поставлял их перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, по данным СМИ и разведок Запада и Украины, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля", против которых у Украины пока нет эффективной защиты.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

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