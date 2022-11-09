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Выборы в США: республиканцы лидируют в Палате представителей, в Сенате – ничья

"Европейская правда"Среда, 9 ноября 2022, 07:35
фото: Getty Images

Республиканская партия на пути к установлению контроля над Палатой представителей Конгресса по результатам промежуточных выборов в США.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По прогнозам Edison Research, республиканцы забрали четыре места демократов в Палате представителей, что на одно меньше, чем им нужно, чтобы получить большинство и иметь возможность блокировать повестку дня администрации Байдена.

 

Но это число может измениться, поскольку 100 из 435 мест в Палате представителей, которые переизбирались, еще не были объявлены, в том числе некоторые с уязвимыми республиканцами, занимающими должности.

Решающие гонки в Сенат в Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Аризоне имеют очень близкие результаты. Выборы в Джорджии могут завершиться вторым туром 6 декабря, и, возможно, на кону будет стоять судьба Сената. Сейчас демократы контролируют Сенат 50 на 50, а вице-президент Камала Харрис имеет решающий голос.

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что демократы смогут избежать "разгромных" выборов, которых некоторые в партии опасались, учитывая падение рейтинга Байдена и разочарование избирателей из-за инфляции.

Даже минимальное республиканское большинство в Палате представителей сможет заблокировать приоритеты Байдена, одновременно начав политически вредные расследования против его администрации и семьи.

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Окончательный результат выборов в Конгресс вряд ли будет известен в ближайшее время. Более 46 миллионов американцев проголосовали накануне дня выборов по почте или лично, и избирательные чиновники штатов предупреждают, что подсчет этих бюллетеней займет время.

На прошлой неделе во время визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что США обеспечат финансовую помощь и оружие для Украины вне зависимости от результатов выборов.

Смотрите также репортаж "Европейской правды" с визита советника по безопасности США Джейка Салливана: "США согласились, что считать победой Украины".

Темы: СШАвиборы
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