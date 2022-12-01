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"Не позволим нас запугать" – Шольц пообещал Украине поддержку до победы

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 03:46
Не позволим нас запугать – Шольц пообещал Украине поддержку до победы
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будет поддерживать Украину в борьбе против России до победы.

Источник: Шольц, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжим поддерживать Украину, сколько потребуется: экономически, финансово, гуманитарно, через восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры - а также оружием".

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"Непрерывные атаки на жизненно важную инфраструктуру, на водо- и энергосети, на украинские города и села – это ужасная и одновременно отчаянная стратегия выжженной земли".

Детали: Украина, по его словам, должна получить возможность реализовать свое законное право на самооборону. Но это также служит для защиты европейской архитектуры безопасности, отметил Шольц. Он убежден, что Россия не может выиграть и не выиграет развязанную ею войну.

Поведение России в Украине привело к изменению среды безопасности во всей Европе, констатировал канцлер. Он заверил, что Германия извлекла из этого уроки для собственной защиты и поддержки союзников.

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Шольц также отметил, что на Западе очень серьезно воспринимают безответственную ядерную риторику российского режима.

"Но мы не позволим нас запугать", - заверил политик. С этой целью, сообщил он, федеральное правительство решило закупить истребители F-35 как часть немецкой ядерной программы.

Темы: ШольцГерманиявойнаУкраина
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