"Почтовый терроризм" в Испании: подозрительные пакеты пришли премьеру и Минобороны

В Испании стало известно об отправке еще двух подозрительных пакетов в адрес премьер-министра и министерства обороны страны в дополнение к трем, о которых сообщалось ранее, включая пакет, который взорвался на территории посольства Украины.

Об этом пишет испанское издание El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Национальная полиция проинформировала Национальный суд о перехвате еще одного пакета с пиротехническим материалом. Он был отправлен главе правительства Испании Педро Санчесу и обнаружен еще 24 ноября.

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Подозрительный пакет, отправленный обычной почтой, обнаружил департамент безопасности, фильтруя корреспонденцию. Это был конверт на имя главы правительства, который немедленно обезвредили.

Кроме того, сегодня в Министерство обороны поступил конверт, воспламеняющийся при открытии. Он был прислан из Испании.

В дополнение в среду утром подозрительный пакет нашли на авиабазе в Мадриде, которая делится разведданными с Украиной.

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Этот пакет был похож на те, что поступили в посольство Украины и компании по производству оружия Instalaza в Сарагосе. Эта компания производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Сейчас следователи анализируют связи между отправками и их вероятную связь с текущей ситуацией в Украине

Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент в украинском посольстве как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств.