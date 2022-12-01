Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Почтовый терроризм" в Испании: подозрительные пакеты пришли премьеру и Минобороны

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 12:54

В Испании стало известно об отправке еще двух подозрительных пакетов в адрес премьер-министра и министерства обороны страны в дополнение к трем, о которых сообщалось ранее, включая пакет, который взорвался на территории посольства Украины.

Об этом пишет испанское издание El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Национальная полиция проинформировала Национальный суд о перехвате еще одного пакета с пиротехническим материалом. Он был отправлен главе правительства Испании Педро Санчесу и обнаружен еще 24 ноября. 

Подозрительный пакет, отправленный обычной почтой, обнаружил департамент безопасности, фильтруя корреспонденцию. Это был конверт на имя главы правительства, который немедленно обезвредили.

Кроме того, сегодня в Министерство обороны поступил конверт, воспламеняющийся при открытии. Он был прислан из Испании.

В дополнение в среду утром подозрительный пакет нашли на авиабазе в Мадриде, которая делится разведданными с Украиной.

Этот пакет был похож на те, что поступили в посольство Украины и компании по производству оружия Instalaza в Сарагосе. Эта компания производит оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас следователи анализируют связи между отправками и их вероятную связь с текущей ситуацией в Украине

Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент в украинском посольстве как террористическое преступление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств.

Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Харьковщине нашли тайник со списками полицаев и доносы коллаборантов во время оккупации

Окровавленные пакеты и глаза животных: в МИД заявили о новых актах запугивания украинских дипмиссий

В МАГАТЭ надеются договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС до конца года

Кремль на условия Байдена для переговоров ответил, что из Украины россияне не уйдут

Зеленский и СНБО ввели санкции против церковников УПЦ МП

Россияне планировали захватить Украину за 10 дней, но не получилось из-за чрезмерной секретности – RUSI

Все новости...
Последние новости
14:25
Власти объяснили, почему запрещают УПЦ МП: опасна для здоровья и жизни
14:24
СНБО ввел санкции против главы Лавры Павла, Новинского и других церковников УПЦ МП
14:21
В Днепре слышны звуки взрывов – СМИ
14:17
Более 170 взрывов прозвучало на северной границе Украины за сутки
14:11
Еврокомиссия представила предложения по криминализации нарушения санкций ЕС против РФ
13:55
Все носители "Калибров" ЧФ РФ, кроме одного, 1 декабря были в порту – эксперт OSINT
13:44
На Харьковщине нашли тайник со списками полицаев и доносы коллаборантов во время оккупации
13:42
Цены на нефть завершают неделю ростом
13:36
Россияне вывезли в море 12 "калибров" – Ким
13:35
Путин рассказал Шольцу, почему терроризирует украинцев ударами по энергообъектам
Все новости...