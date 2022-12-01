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После паузы на выходных противник увеличил полеты тактической авиации - Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 19:36
После паузы на выходных противник увеличил полеты тактической авиации - Воздушные силы
Юрий Игнат. скриншот

После снижения активности российских самолетов на выходных противник с понедельника нарастил присутствие тактической авиации в небе над оккупированной частью Украины и вблизи ее границ.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "В целом противник и сегодня, и вчера, и позавчера уже больше нарастил полеты в небе.

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На выходные было небольшое сосредоточение авиации, фактически несколько самолетов осуществляли патрулирование как в акватории Черного моря, так же и вокруг украинских границ (с севера и востока), а уже в будние дни этой недели активность увеличилась.

Сегодня наблюдалось до 30 самолетов в воздушном пространстве на оккупированной территории Украины и в акватории Черного моря и некоторые - на территории России. Эти самолеты - это тактическая, а не стратегическая авиация, они были направлены очевидно на поддержку действий сухопутных войск и возможно - нанесения ударов управляемыми авиационными ракетами, такими как Х-59, Х-31 и другие".

Детали: Также Игнат подтвердил, что воздушная тревога по всей Украине в четверг объявлялась из-за российских МиГ-31 (могут нести сверхзвуковую ракету "Кинжал", радиус действия которой - 2000 километров), которые вылетели из Беларуси и перебазировались в РФ.

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При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что местоположение этих истребителей врага не имеет особого стратегического значения: противник может выпустить ракету и с территории РБ и со своей.

Справка: Тактическая авиация - это истребители, штурмовики, бомбардировщики и вертолеты армейской авиации, которые выполняют задачи непосредственно в районе ведения боевых действий.

Стратегическая авиация - самолеты, которые могут осуществлять пуски ракет за пределами арены боевых действий, с большой дистанции.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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