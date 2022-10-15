Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ – 2 миллиона, общий – 29 миллионов
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что подготовленный мобилизационный ресурс россиян составляет около 2 миллионов человек, а в целом мобилизационный ресурс – около 29 миллионов.
Источник: Наев в эфире телемарафона
Прямая речь: "В целом в РФ подготовленный мобилизационный ресурс – примерно до 2 миллионов человек. А в целом их мобилизационный ресурс – около 29 миллионов человек.
Россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях".
Детали: Наев пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс – это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах.
Отвечая на вопрос, сможет ли российская мобилизация остановить контрнаступление украинских сил, Наев подчеркнул, что все будет зависеть от ресурсов, которые будет иметь враг и ресурсов, которые будут поставлять Украине ее партнеры.
"В этой борьбе ресурсов, конечно, западное оружие более новое, высокоточное. То, что нам передают, мы очень быстро осваиваем и используем. Соответственно, если мы вовремя получим необходимое нам количество вооружения и военной техники, то преимущество будет на нашей стороне", - уверен он.
Относительно заявленных Россией 300 тысяч мобилизованных, Наев высказал мнение, что это приведет к созданию новых военных формирований на территории РФ, "с помощью которой военно-политическое руководство РФ и их военное командование будет пытаться осуществить перегруппировку и может даже повлиять на переформатирование их стратегической наступательной операции".
"Они могут образовать более 3 армейских корпусов, 4 дивизий, 10 организационных структур типа полк, 10 мотострелковых дивизий территориальных войск и до 3-4 бригад территориальных войск. То есть это такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время", - сказал он.
Наев подтвердил, что мобилизованные россияне прибывают на территорию Донецкой области и другие направления.
Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении со стороны Беларуси, в частности на Киев, командующий Объединенных сил подчеркнул, что по состоянию на сейчас ВСУ к нему готовы, и в случае увеличения угроз также будут увеличивать силы для защиты.
Предыстория:
- 21 сентября на фоне успешного украинского контрнаступления в Харьковской области и в ожидании аннексии 4 других областей Украины Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
- Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные попали на фронт в Украине.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизованные россияне оказывают ощутимое давление на украинских бойцов, хотя новички плохо обучены и используются властями РФ как "пушечное мясо".
- 14 октября Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.
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