Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ – 2 миллиона, общий – 29 миллионов

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что подготовленный мобилизационный ресурс россиян составляет около 2 миллионов человек, а в целом мобилизационный ресурс – около 29 миллионов.

Источник: Наев в эфире телемарафона

Прямая речь: "В целом в РФ подготовленный мобилизационный ресурс – примерно до 2 миллионов человек. А в целом их мобилизационный ресурс – около 29 миллионов человек.

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Россияне в стремлении достичь тех целей, которые они ставят перед собой, будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию и быть готовыми для решения ее на наших условиях".

Детали: Наев пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс – это лица, которые недавно были уволены с военной службы и участвовали в тренировках и военных сборах.

Отвечая на вопрос, сможет ли российская мобилизация остановить контрнаступление украинских сил, Наев подчеркнул, что все будет зависеть от ресурсов, которые будет иметь враг и ресурсов, которые будут поставлять Украине ее партнеры.

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"В этой борьбе ресурсов, конечно, западное оружие более новое, высокоточное. То, что нам передают, мы очень быстро осваиваем и используем. Соответственно, если мы вовремя получим необходимое нам количество вооружения и военной техники, то преимущество будет на нашей стороне", - уверен он.

Относительно заявленных Россией 300 тысяч мобилизованных, Наев высказал мнение, что это приведет к созданию новых военных формирований на территории РФ, "с помощью которой военно-политическое руководство РФ и их военное командование будет пытаться осуществить перегруппировку и может даже повлиять на переформатирование их стратегической наступательной операции".

"Они могут образовать более 3 армейских корпусов, 4 дивизий, 10 организационных структур типа полк, 10 мотострелковых дивизий территориальных войск и до 3-4 бригад территориальных войск. То есть это такая мощная сила, но для ее подготовки необходимо время", - сказал он.

Наев подтвердил, что мобилизованные россияне прибывают на территорию Донецкой области и другие направления.

Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении со стороны Беларуси, в частности на Киев, командующий Объединенных сил подчеркнул, что по состоянию на сейчас ВСУ к нему готовы, и в случае увеличения угроз также будут увеличивать силы для защиты.

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