В Германии заявили, что не ведут переговоров с Украиной о размещении Patriot

Федеральное правительство Германии не ведет переговоров с Украиной о поставках или размещении в Украине систем ПВО Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Мне неизвестно о каких-либо переговорах с Украиной", - сказал представитель Минобороны Германии.

По его словам, предложение министра Кристине Ламбрехт касается не передачи Польше систем Patriot, а размещения их на территории Польши. Немецкие солдаты будут продолжать управлять системами: "Передача управления ими другим военным никогда не рассматривались".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot.

Как известно, Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить системы Patriot в Украину.

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Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.