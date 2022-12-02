ВСУ передали "привет" россиянам на Мелитопольщине: десятки погибших оккупантов – мэр
Пятница, 2 декабря 2022, 14:56
Вооруженные силы Украины передали "привет" российским военным на Мелитопольщине – десятки оккупантов погибли и получили ранения.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "На Мелитопольщине россиянам становится адски горячо. Неподалеку (села - ред.) Терпение оккупанты получили настолько горячий "привет" от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу".
Что этому предшествовало: 30 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты вывозят оборудование из больницы в прифронтовых Пологах в оккупированный Мариуполь Донецкой области, потому что на Запорожском направлении "становится слишком горячо".
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