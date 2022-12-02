Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ передали "привет" россиянам на Мелитопольщине: десятки погибших оккупантов – мэр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 13:56
ВСУ передали привет россиянам на Мелитопольщине: десятки погибших оккупантов – мэр
Мелитопольский район Запорожской области, село Терпиння, скрин с карты

Вооруженные силы Украины передали "привет" российским военным на Мелитопольщине – десятки оккупантов погибли и получили ранения.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На Мелитопольщине россиянам становится адски горячо. Неподалеку (села - ред.) Терпение оккупанты получили настолько горячий "привет" от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу". 

Реклама:

Что этому предшествовало: 30 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты вывозят оборудование из больницы в прифронтовых Пологах в оккупированный Мариуполь Донецкой области, потому что на Запорожском направлении "становится слишком горячо".

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: