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ВСУ передали "привет" россиянам на Мелитопольщине: десятки погибших оккупантов – мэр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 2 декабря 2022, 14:56
Мелитопольский район Запорожской области, село Терпиння, скрин с карты

Вооруженные силы Украины передали "привет" российским военным на Мелитопольщине – десятки оккупантов погибли и получили ранения.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На Мелитопольщине россиянам становится адски горячо. Неподалеку (села - ред.) Терпение оккупанты получили настолько горячий "привет" от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу". 

Что этому предшествовало: 30 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты вывозят оборудование из больницы в прифронтовых Пологах в оккупированный Мариуполь Донецкой области, потому что на Запорожском направлении "становится слишком горячо".

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Темы: МелитопольЗапорожская областьвойнаВооруженные силы
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