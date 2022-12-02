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Посольство Украины в Испании получило окровавленный пакет - МИД

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 15:48
Посольство Украины в Испании получило окровавленный пакет - МИД
скриншот

Посольство Украины в Мадриде получило пакет со следами крови, похожий на те, которые ранее получили другие украинские дипучреждения.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"В украинское посольство в Испании также поступил окровавленный пакет вроде тех, которые ранее поступили другим нашим дипломатическим учреждениям. Испанская полиция оцепила периметр посольства из соображений безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", - заявил Николенко.

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Телеканал RTVE в репортаже с места происшествия сообщил, что в помещении посольства остаются посол и сотрудники, их не эвакуировали. Полиция продолжает расширять периметр безопасности вокруг здания.

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Ранее в пятницу МИД Украины сообщил о продолжении целенаправленной кампании террора и запугивания украинских дипучреждений за рубежом.

После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. 

Украинское консульство в чешском городе Брно даже было эвакуировано сегодня утром из-за подозрительного пакета.

Напомним, в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

В четверг Дмитрий Кулеба сообщил, что кроме посольства Украины в Испании еще три украинских дипломатических представительства получили письма с угрозами.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании

Темы: ИспанияУкраина
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