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Российская ЧВК может сымитировать обстрел Беларуси со стороны Украины – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоСреда, 21 декабря 2022, 13:25
Иллюстративное фото с Getty Images

Наемники ЧВК "Лига", которые являются частью ЧВК "Вагнер", прибыли на северную на границу Украины для подготовки провокации – они могут сымитировать обстрел Беларуси со стороны ВСУ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По информации Сопротивления, наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями.

В то же время, как отмечает Сопротивление, Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

В ЦНС считают, что одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы Вооруженными силами Украины. 

Дословно: "Речь идет о именно тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия "ГардСервис", где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Заметим, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом (самопровозглашенного президента - ред.) Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев".

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Предыстория: В сентябре ЦНС сообщил, что в Минск прибыли российские наемники ЧВК "Лига", которые могут быть привлечены к организации провокаций на украинской границе.

Что этому предшествовало: 

  • По поручению Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной. Однако проверку завершили спустя 6 дней.
  • Государственная пограничная служба Украины сообщила 13 декабря, что не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение. В ГПСУ считают объявленную проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации

Темы: БеларусьграницаВагнервойна
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