Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська ПВК може зімітувати обстріл Білорусі з боку України – ЦНС

Тетяна ЛозовенкоСереда, 21 грудня 2022, 12:25
Російська ПВК може зімітувати обстріл Білорусі з боку України – ЦНС
Ілюстратифне фото з Getty Images

Найманці ПВК "Ліга", які є частиною ПВК "Вагнер", прибули на північний на кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл Білорусі з боку Збройних сил України.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією Спротиву, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі у Лоєвському районі Гомельської області. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами. Водночас, як наголошує Спротив, Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

Реклама:

В ЦНС вважають, що одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито Збройними силами Україні. 

Дослівно: "Йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зауважимо, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом (самопроголошеного президента - ред.) Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: У вересні ЦНС повідомив, що до Мінська прибули російські найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні.

Що цьому передувало: 

  • За дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною. Однак перевірку боєготовності офіційно завершили через 6 днів після початку.
  • Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації

Теми: БілоруськордонВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: