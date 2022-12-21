Російська ПВК може зімітувати обстріл Білорусі з боку України – ЦНС

Найманці ПВК "Ліга", які є частиною ПВК "Вагнер", прибули на північний на кордон України для підготовки провокації – вони можуть зімітувати обстріл Білорусі з боку Збройних сил України.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: За інформацією Спротиву, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі у Лоєвському районі Гомельської області. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами. Водночас, як наголошує Спротив, Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

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В ЦНС вважають, що одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито Збройними силами Україні.

Дослівно: "Йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Зауважимо, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством в Білорусі й створено спеціальним указом (самопроголошеного президента - ред.) Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців".

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Передісторія: У вересні ЦНС повідомив, що до Мінська прибули російські найманці ПВК "Ліга", які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні.

Що цьому передувало: