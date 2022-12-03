Эпифаний: Мы пройдем этот путь и в Печерской Лавре зазвучит украинская молитва

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан "весомый шаг для возвращения украинской молитвы" в Киево-Печерскую Лавру.

Источник: заявление Эпифания в Facebook

Детали: 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.

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На событие отреагировал предстоятель ПЦУ.

Прямая речь Эпифания: "Сегодня (2 декабря – УП) мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу Поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы к нашей национальной святыне – Печерской Лавре.

Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется так, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно требуют ответов и решений.

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Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло – сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец.

Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание российских агрессоров и за добро для Украины".

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