Эпифаний: Мы пройдем этот путь и в Печерской Лавре зазвучит украинская молитва
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что 2 декабря был сделан "весомый шаг для возвращения украинской молитвы" в Киево-Печерскую Лавру.
Источник: заявление Эпифания в Facebook
Детали: 2 декабря из сообщения ПЦУ стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины. В то же время министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что речь не идет о передаче Лавры от УПЦ МП к ПЦУ.
На событие отреагировал предстоятель ПЦУ.
Прямая речь Эпифания: "Сегодня (2 декабря – УП) мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу Поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы к нашей национальной святыне – Печерской Лавре.
Понимаю эмоции многих. Кто-то радуется так, будто все вопросы уже решены. Но многие вопросы действительно требуют ответов и решений.
Кто-то возмущается, потому что хочет, чтобы все уже было решено. Но не стоит преуменьшать значение того, что произошло – сегодня Украинская Лавра действительно приобрела субъектность, хотя пока она – как новорожденный младенец.
Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец зазвучит ежедневная молитва на родном языке – за победу, за справедливый мир, за изгнание российских агрессоров и за добро для Украины".
Предыстория:
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП в Киеве и многих областях. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- 1 декабря президент Украины Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Позже источники УП в команде президента сообщили, что СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.
- Владимир Зеленский пообещал новые шаги для достижения "духовной независимости" Украины.