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Оккупанты завезли в Мелитополь учителей из Дагестана – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 02:18
Оккупанты завезли в Мелитополь учителей из Дагестана – ЦНС
МЕЛИТОПОЛЬ, ФОТО С РИА НОВОСТИ

Из-за дефицита кадров россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских педагогов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей.

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На этот раз в Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах".

Детали: В Сопротивлении отметили, что большинство украинских учителей отказались сотрудничать с россиянами, а потому они вынуждены завозить на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы.

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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