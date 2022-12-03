Оккупанты завезли в Мелитополь учителей из Дагестана – ЦНС
Из-за дефицита кадров россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских педагогов.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей.
На этот раз в Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах".
Детали: В Сопротивлении отметили, что большинство украинских учителей отказались сотрудничать с россиянами, а потому они вынуждены завозить на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.
Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы.