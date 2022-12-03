Оккупанты завезли в Мелитополь учителей из Дагестана – ЦНС

Из-за дефицита кадров россияне завезли в оккупированный Мелитополь дагестанских педагогов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей.

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На этот раз в Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах".

Детали: В Сопротивлении отметили, что большинство украинских учителей отказались сотрудничать с россиянами, а потому они вынуждены завозить на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты проверяют детей, которые не ходят в российские школы.