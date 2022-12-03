Россияне ударили двумя ракетами по селу возле Запорожья
Суббота, 3 декабря 2022, 09:48
Российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по одному из населенных пунктов Запорожского района, сообщил глава ОВА Александр Старух.
Источник: Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области.
В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий".
Детали: Отмечается, что люди не пострадали.