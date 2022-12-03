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Россияне ударили двумя ракетами по селу возле Запорожья

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 09:48
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Российские оккупационные войска нанесли два ракетных удара по одному из населенных пунктов Запорожского района, сообщил глава ОВА Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области.

В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий".

Детали: Отмечается, что люди не пострадали.

 

Темы: Запорожьеобстрелвойна
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