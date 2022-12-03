Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики разоблачили пятерых так называемых "депутатов" ОРЛО

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 10:29
фото сбу

Служба безопасности Украины разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Луганская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что следователи СБУ установили личности пяти так называемых "депутатов народного совета "ЛНР" III созыва", которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганщины.

В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о подписании незаконного документа.

Установлено, что среди фигурантов – родственник так называемого мэра Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

За это они получили "мандаты" в созданном агрессором "народном совете ЛНР".

ВИДЕО ДНЯ

Находясь на "должностях", способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита.

Кроме принятия незаконных "актов" активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение в состав России.

Также они ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

В организации псевдореферендума "помогали" кураторы-представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области.

Впрочем, отмечается, что СБУ установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Темы: ОРДЛОСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка

В ближайшие недели возрастут темпы наступательных операций на востоке Украины – американские аналитики

видеоВ Джибути прибыл первый корабль из Украины с гуманитарным зерном для Эфиопии

видеоДень ЧМ-22: стартовал плей-офф, Австралия и США завершили свои выступления

СБУ обнародовала список связанных с УПЦ МП лиц, попавших под санкции

Все новости...
ОРДЛО
Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс – ЦНС
Песков говорит, что Путин поручил демобилизовать студентов на оккупированном Донбассе
219 день войны. Путин аннексирует 4 области, мир реагирует санкциями, Украина идет в НАТО
Последние новости
12:42
Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни
12:32
Проблем с контролем помощи Украине нет - глава комитета Конгресса США
12:18
ВСУ за сутки уничтожили около 550 захватчиков и 1 вражеский самолет
12:17
"Газпром" больше не единственный поставщик: Молдова диверсифицирует импорт газа
12:14
Погода помогает ВСУ, в ближайшее время ждем положительных новостей - Гайдай
12:11
Какие аптеки будут работать в Киеве в случае полного отсутствия света
11:56
Эстония, Литва и Польша призвали ЕС как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ
11:39
Россияне били по Херсонской области 46 раз: 1 погибший и 2 раненых
11:36
фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом
11:30
30 благотворительных фондов и общественных организаций Украины получили награды от "Новой почты"
Все новости...