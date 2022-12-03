Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силовики разоблачили пятерых так называемых "депутатов" ОРЛО

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 09:29
Силовики разоблачили пятерых так называемых депутатов ОРЛО
фото сбу

Служба безопасности Украины разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Луганская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что следователи СБУ установили личности пяти так называемых "депутатов народного совета "ЛНР" III созыва", которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганщины.

Реклама:

В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о подписании незаконного документа.

Установлено, что среди фигурантов – родственник так называемого мэра Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

ВИДЕО ДНЯ

За это они получили "мандаты" в созданном агрессором "народном совете ЛНР".

Находясь на "должностях", способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита.

Кроме принятия незаконных "актов" активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение в состав России.

Также они ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

В организации псевдореферендума "помогали" кураторы-представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области.

Впрочем, отмечается, что СБУ установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Темы: ОРДЛОСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: