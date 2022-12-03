Силовики разоблачили пятерых так называемых "депутатов" ОРЛО

Служба безопасности Украины разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Луганская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что следователи СБУ установили личности пяти так называемых "депутатов народного совета "ЛНР" III созыва", которые способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганщины.

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В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Леониду Пасечнику о подписании незаконного документа.

Установлено, что среди фигурантов – родственник так называемого мэра Луганска, который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления.

По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

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За это они получили "мандаты" в созданном агрессором "народном совете ЛНР".

Находясь на "должностях", способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита.

Кроме принятия незаконных "актов" активно участвовали в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение в состав России.

Также они ездили по "избирательным округам", где лично агитировали местных жителей сделать свой "выбор" в пользу страны-агрессора.

В организации псевдореферендума "помогали" кураторы-представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области.

Впрочем, отмечается, что СБУ установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.