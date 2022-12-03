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"Уснул и не проснулся": командование РФ скрывает причины гибели "мобиков" – СБУ

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 13:14
Уснул и не проснулся: командование РФ скрывает причины гибели мобиков – СБУ

По данным Службы безопасности Украины, российское командование скрывает причины гибели "мобиков" перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Источник: новый перехват, который СБУ обнародовала 3 декабря

Детали: В спецслужбе детализируют, что на аудио сибирячка рассказывает мобилизованному мужу, которого отправили воевать на Донецком направлении, о том, что мобилизованные возвращаются домой в цинковых гробах. И больше всего удивляет родственников официальная причина гибели.

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"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (о причине загибели): "Уснул и не проснулся"...

Не то, чтобы там где-то на учениях, или где-то там в боевых действиях... "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке..." - жалуется женщина.

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Мужчина считает очевидным, что таким образом командование пытается минимизировать общественную панику перед новой волной мобилизации, которую в России планируют провести в декабре. "Сейчас скажи, что пиз*ец, все, все там... умрут нах*й, и х*й кто пойдет больше", - объясняет он жене.

Мол, "новобранцы" и так деморализованы. Часть из них калечат себя и даже не доезжают до войны.

Делится собственным опытом пребывания в палаточном городке для мобилизованных в Новосибирске: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох...".

В СБУ напоминают, что оккупантов, которые таки доехали на войну в Украину, было устранено уже более 90 тысяч.

Дословно: "Поэтому россиянам, которые хотят вернуться домой не в цинковом гробу, напоминаем о "горячей линии" +38093688688888

Позвонив по этим номерам, можно получить подробную инструкцию, как максимально безопасно сдаться в плен".

Темы: СБУвойна
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