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"Уснул и не проснулся": командування РФ приховує причини загибелі "мобіків" – СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 3 грудня 2022, 13:14
Уснул и не проснулся: командування РФ приховує причини загибелі мобіків – СБУ

За даними Служби безпеки України, російське командування приховує причини загибелі "мобіків" перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Джерело: нове перехоплення, яке СБУ оприлюднила 3 грудня

Деталі: У спецслужбі деталізують, що на аудіо сибірячка розповідає мобілізованому чоловікові, якого відправили воювати на Донецькому напрямку, про те, що мобілізовані повертаються додому у цинкових домовинах. І найбільше дивує родичів офіційна причина загибелі.

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"Уже толпы мобилизованных домой обратно приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще до хр*на, чуть ли не каждый день пишут. Пишут, что самое интересное (про причину загибелі): "Уснул и не проснулся"…

Не то, чтобы там где-то на учениях, либо где-то там в боевых действиях… "Уснул и не проснулся". Вот, недавно, случай был. А он был там, на передке…" – бідкається жіночка.

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Чоловік вважає очевидним, що таким чином командування намагається мінімізувати суспільну паніку перед новою хвилею мобілізації, яку в Росії планують провести в грудні. "Сейчас скажи, что пиз*ец, всё, все там… умрут нах*й, и х*й кто пойдёт больше", – пояснює він дружині.

Мовляв, "новобранці" і так деморалізовані. Частина з них калічать себе і навіть не доїжджають до війни.

Ділиться власним досвідом перебування у наметовому містечку для мобілізованих у Новосибірську: "Там один, короче, себе вены вскрыл, второго порезали, третий от синьки сдох…".

В СБУ нагадують, що окупантів, які таки доїхали на війну в Україні, було ліквідовано вже понад 90 тисяч.

Дослівно: "Тож росіянам, які хочуть повернутися додому не в цинковій труні, нагадуємо про "гарячу лінію" +380936886888

Зателефонувавши за цими номерами, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон".

Теми: СБУвійна
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