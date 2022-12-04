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В Джибути прибыл первый корабль из Украины с гуманитарным зерном для Эфиопии

"Украинская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 01:04
Корабль с украинской пшеницей, фото из Telegram Ермака

В порт Дорале в африканской республике Джибути прибыло первое судно с пшеницей для Эфиопии, которое Украина отправила в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду".

Для справки: Республика Джибути – государство на севере Африканского Рога, которое на западе и юге граничит с Эфиопией.  

Что этому предшествовало: В ноябре Украина запустила гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года. Суть программы заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передачи ее странам, находящимся на грани голода.

Темы: зерноУкраинагуманитарка
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