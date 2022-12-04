В Джибути прибыл первый корабль из Украины с гуманитарным зерном для Эфиопии

В порт Дорале в африканской республике Джибути прибыло первое судно с пшеницей для Эфиопии, которое Украина отправила в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Сегодня в Дорале прибыло первое судно с гуманитарным грузом в 25 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии. Отправляем еду. Отправляем надежду".

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15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для 🇪🇹. Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022

Для справки: Республика Джибути – государство на севере Африканского Рога, которое на западе и юге граничит с Эфиопией.

Что этому предшествовало: В ноябре Украина запустила гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года. Суть программы заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передачи ее странам, находящимся на грани голода.