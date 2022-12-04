Оккупанты хотят с нового года вывести гривня из обращения
Воскресенье, 4 декабря 2022, 09:10
На Луганщине захватчики собрались вывести из обращения гривню и проводить расчеты только в рублях.
Источник: глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "Также с 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривню.
Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях.
Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков".
Детали: По словам Гайдая, оккупанты "задним числом" ввели тарифы.
К примеру, в Северодонецке воду дали только в некоторых домах в сентябре-октябре, однако платить за нее следует с июля всем. Во многих вообще не дали, как вот в Лисичанске.
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