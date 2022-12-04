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Глава МИД Литвы: Тактика оставить Россию к будущему партнерству является токсичной

"Европейская правда"Воскресенье, 4 декабря 2022, 20:16

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству является токсичной.

Об этом он написал в серии твитов, сообщает "Европейская правда".

"Она приводит к призывам закончить войну переговорами вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки захватчикам в качестве подарка. Так не работает международный порядок, основанный на правилах. Россия не должна получать приглашения на "мирные" переговоры в качестве награды за то, что она снова и снова жестоко вторгается, оккупирует и убивает своих соседей", - написал Ландсбергис.

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По его словам, также ошибочным является мнение, что нынешняя архитектура безопасности, состоящая из многосторонних региональных и глобальных организаций, должна быть сохранена как "лучшее, что у нас есть".

"Международные организации полностью провалились в предотвращении конфликтов такого масштаба, который не наблюдался в Европе со времен Второй мировой войны. По крайней мере, в этих организациях должны произойти изменения. Но мы не должны исключать возможность того, что некоторые организации исчезнут и появятся новые", - заявил литовский министр.

По его словам, сначала Россия должна проиграть на поле боя и для этого Украине нужна вся наша помощь.

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"Все оружие, вся помощь, которую мы можем предоставить. В противном случае Россия будет продолжать попытки переделать континент в соответствии со своим собственным империалистическим видением мира.

В интересах Европы дать отпор и победить захватчика. После этого поражения необходимо создать новую систему на основе уроков, извлеченных из предыдущих ошибок", - написал министр.

Напомним, министры по европейским делам Эстонии, Литвы и Польши призвали к скорейшему принятию девятого пакета санкций против России.

Темы: ЛитваРосcия
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