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За сутки на Донетчине оккупанты ранили 2 гражданских - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 5 декабря 2022, 07:17
За сутки на Донетчине оккупанты ранили 2 гражданских - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС Донетчины

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки оккупанты ранили 2 гражданских в двух населенных пунктах.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 4 декабря россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области - в Алексеевке и Желанном Втором".

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Детали: Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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