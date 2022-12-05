За сутки на Донетчине оккупанты ранили 2 гражданских - ОВА
Понедельник, 5 декабря 2022, 08:17
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за сутки оккупанты ранили 2 гражданских в двух населенных пунктах.
Источник: Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 4 декабря россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области - в Алексеевке и Желанном Втором".
Детали: Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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