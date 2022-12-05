В понедельник в Бельгии начинается крупнейший в истории страны судебный процесс по определению причастности 10 человек к исламистским терактам в Брюсселе в 2016 году, в результате которых погибли 32 человека и более 300 получили ранения.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Спустя более шести лет после терактов председательствующая судья Лоранс Массарт подтвердит в понедельник личности всех сторон по делу, включая обвиняемых и адвокатов, представляющих около 1000 человек, пострадавших от терактов, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство".

Затем она обратится к присяжным, отобранным из 1000 бельгийцев на прошлой неделе в ходе процесса, длившегося 14 часов.

Процесс по делу о взрывах в Брюсселе имеет очевидную связь с французским процессом по делу о нападениях в Париже в ноябре 2015 года. Шестеро обвиняемых из Брюсселя были приговорены к тюремному заключению сроком от 10 лет до пожизненного во Франции в июне, но бельгийский процесс будет отличаться тем, что его будут рассматривать присяжные, а не судьи.

В результате двух взрывов в аэропорту Брюсселя и третьего взрыва в метро 22 марта 2016 года погибли 15 мужчин и 17 женщин - бельгийцы, американцы, голландцы, шведы и граждане Великобритании, Китая, Франции, Германии, Индии, Перу и Польши, многие из которых работали в Брюсселе, где расположены институты ЕС и НАТО.

Девять мужчин обвиняются в многочисленных убийствах и покушениях на убийства в террористическом контексте, что грозит им пожизненным заключением, и все 10 - в участии в деятельности террористической группы.

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Среди них Мохамед Абрини, который, по словам обвинителей, отправился в аэропорт с двумя террористами-смертниками, но скрылся, не приведя в действие свой чемодан со взрывчаткой, и гражданин Швеции Усама Крайем, обвиняемый в том, что планировал стать вторым террористом в брюссельском метро.

Салах Абдеслам, главный подозреваемый в парижском процессе, также является обвиняемым, наряду с другими лицами, которые, по словам обвинителей, организовывали или помогали некоторым нападавшим. Один из 10, предположительно погибший в Сирии, будет судим заочно.

В соответствии с процедурой бельгийского суда, обвиняемые не заявляли о своей невиновности или виновности.

Ожидается, что во вторник прокуроры начнут зачитывать 486-страничное обвинительное заключение, после чего начнутся слушания около 370 экспертов и свидетелей.

Ожидается, что судебный процесс в бывшей штаб-квартире НАТО продлится семь месяцев и обойдется, по оценкам, не менее чем в 35 миллионов евро.