У Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо терактів 2016 року

У понеділок у Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо визначення причетності 10 осіб до ісламістських терактів у Брюсселі у 2016 році, внаслідок яких загинули 32 особи і понад 300 дістали поранення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Через понад шість років після терактів головуюча суддя Лоранс Массарт підтвердить у понеділок особи всіх сторін у справі, включно з обвинуваченими та адвокатами, що представляють близько 1000 осіб, які постраждали від терактів, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава".

Потім вона звернеться до присяжних, відібраних із 1000 бельгійців минулого тижня під час процесу, що тривав 14 годин.

Процес у справі про вибухи в Брюсселі має очевидний зв'язок із французьким процесом у справі про напади в Парижі в листопаді 2015 року. Шестеро обвинувачених із Брюсселя були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 10 років до довічного у Франції в червні, але бельгійський процес відрізнятиметься тим, що його розглядатимуть присяжні, а не судді.

Унаслідок двох вибухів в аеропорту Брюсселя і третього вибуху в метро 22 березня 2016 року загинули 15 чоловіків і 17 жінок - бельгійці, американці, голландці, шведи і громадяни Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Перу та Польщі, багато з яких працювали в Брюсселі, де розташовані інститути ЄС і НАТО.

Дев'ять чоловіків обвинувачуються в численних убивствах і замахах на вбивства в терористичному контексті, що загрожує їм довічним ув'язненням, і всі 10 - в участі в діяльності терористичної групи.

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Серед них Мохамед Абріні, який, за словами обвинувачів, вирушив до аеропорту з двома терористами-смертниками, але втік, не привівши у дію свою валізу з вибухівкою, і громадянин Швеції Усама Краєм, якого обвинувачують у тому, що планував стати другим терористом у брюссельському метро.

Салах Абдеслам, головний підозрюваний у паризькому процесі, також є обвинуваченим, разом з іншими особами, які, за словами обвинувачів, організовували або допомагали деяким нападникам. Один із 10, імовірно загиблий у Сирії, буде судимий заочно.

Відповідно до процедури бельгійського суду, обвинувачені не заявляли про свою невинність або винуватість.

Очікується, що у вівторок прокурори почнуть зачитувати 486-сторінковий обвинувальний висновок, після чого почнуться слухання близько 370 експертів і свідків.

Судовий процес у колишній штаб-квартирі НАТО триватиме сім місяців і обійдеться, за оцінками, щонайменше у 35 мільйонів євро.