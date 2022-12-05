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У Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо терактів 2016 року

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 08:12
У Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо терактів 2016 року
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У понеділок у Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо визначення причетності 10 осіб до ісламістських терактів у Брюсселі у 2016 році, внаслідок яких загинули 32 особи і понад 300 дістали поранення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Через понад шість років після терактів головуюча суддя Лоранс Массарт підтвердить у понеділок особи всіх сторін у справі, включно з обвинуваченими та адвокатами, що представляють близько 1000 осіб, які постраждали від терактів, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава".

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Потім вона звернеться до присяжних, відібраних із 1000 бельгійців минулого тижня під час процесу, що тривав 14 годин.

Процес у справі про вибухи в Брюсселі має очевидний зв'язок із французьким процесом у справі про напади в Парижі в листопаді 2015 року. Шестеро обвинувачених із Брюсселя були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 10 років до довічного у Франції в червні, але бельгійський процес відрізнятиметься тим, що його розглядатимуть присяжні, а не судді.

Унаслідок двох вибухів в аеропорту Брюсселя і третього вибуху в метро 22 березня 2016 року загинули 15 чоловіків і 17 жінок - бельгійці, американці, голландці, шведи і громадяни Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Перу та Польщі, багато з яких працювали в Брюсселі, де розташовані інститути ЄС і НАТО.

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Дев'ять чоловіків обвинувачуються в численних убивствах і замахах на вбивства в терористичному контексті, що загрожує їм довічним ув'язненням, і всі 10 - в участі в діяльності терористичної групи.

Серед них Мохамед Абріні, який, за словами обвинувачів, вирушив до аеропорту з двома терористами-смертниками, але втік, не привівши у дію свою валізу з вибухівкою, і громадянин Швеції Усама Краєм, якого обвинувачують у тому, що планував стати другим терористом у брюссельському метро.

Салах Абдеслам, головний підозрюваний у паризькому процесі, також є обвинуваченим, разом з іншими особами, які, за словами обвинувачів, організовували або допомагали деяким нападникам. Один із 10, імовірно загиблий у Сирії, буде судимий заочно.

Відповідно до процедури бельгійського суду, обвинувачені не заявляли про свою невинність або винуватість.

Очікується, що у вівторок прокурори почнуть зачитувати 486-сторінковий обвинувальний висновок, після чого почнуться слухання близько 370 експертів і свідків.

Судовий процес у колишній штаб-квартирі НАТО триватиме сім місяців і обійдеться, за оцінками, щонайменше у 35 мільйонів євро.

Теми: Бельгія
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