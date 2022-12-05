Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо терактів 2016 року

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 09:12
скриншот

У понеділок у Бельгії розпочинається найбільший в історії країни судовий процес щодо визначення причетності 10 осіб до ісламістських терактів у Брюсселі у 2016 році, внаслідок яких загинули 32 особи і понад 300 дістали поранення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Через понад шість років після терактів головуюча суддя Лоранс Массарт підтвердить у понеділок особи всіх сторін у справі, включно з обвинуваченими та адвокатами, що представляють близько 1000 осіб, які постраждали від терактів, відповідальність за які взяла на себе "Ісламська держава".

Потім вона звернеться до присяжних, відібраних із 1000 бельгійців минулого тижня під час процесу, що тривав 14 годин.

Процес у справі про вибухи в Брюсселі має очевидний зв'язок із французьким процесом у справі про напади в Парижі в листопаді 2015 року. Шестеро обвинувачених із Брюсселя були засуджені до тюремного ув'язнення терміном від 10 років до довічного у Франції в червні, але бельгійський процес відрізнятиметься тим, що його розглядатимуть присяжні, а не судді.

Унаслідок двох вибухів в аеропорту Брюсселя і третього вибуху в метро 22 березня 2016 року загинули 15 чоловіків і 17 жінок - бельгійці, американці, голландці, шведи і громадяни Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Перу та Польщі, багато з яких працювали в Брюсселі, де розташовані інститути ЄС і НАТО.

Дев'ять чоловіків обвинувачуються в численних убивствах і замахах на вбивства в терористичному контексті, що загрожує їм довічним ув'язненням, і всі 10 - в участі в діяльності терористичної групи.

ВІДЕО ДНЯ

Серед них Мохамед Абріні, який, за словами обвинувачів, вирушив до аеропорту з двома терористами-смертниками, але втік, не привівши у дію свою валізу з вибухівкою, і громадянин Швеції Усама Краєм, якого обвинувачують у тому, що планував стати другим терористом у брюссельському метро.

Салах Абдеслам, головний підозрюваний у паризькому процесі, також є обвинуваченим, разом з іншими особами, які, за словами обвинувачів, організовували або допомагали деяким нападникам. Один із 10, імовірно загиблий у Сирії, буде судимий заочно.

Відповідно до процедури бельгійського суду, обвинувачені не заявляли про свою невинність або винуватість.

Очікується, що у вівторок прокурори почнуть зачитувати 486-сторінковий обвинувальний висновок, після чого почнуться слухання близько 370 експертів і свідків.

Судовий процес у колишній штаб-квартирі НАТО триватиме сім місяців і обійдеться, за оцінками, щонайменше у 35 мільйонів євро.

Теми: Бельгія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Латвія анулювала ліцензію каналу "Дождь"

відеоУ російському Курську – пожежа на аеродромі, влада каже: це атака безпілотника

Карти боїв від ISW: окупанти хочуть оточити Бахмут, ЗСУ атакують на лінії Сватове – Кремінна

У Запоріжжі прогриміли вибухи

відеоДень ЧС-22: перша серія пенальті, усі азійські команди покинули турнір

В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА

Усі новини...
Бельгія
Бельгія виділить Україні 150 тисяч допомоги у культурній сфері
Після перемоги Марокко над Бельгією на ЧС із футболу почалися погроми у Брюсселі
Зеленський зустрів у Києві главу МЗС Бельгії, яка незаконно їздила до Криму
Останні новини
11:12
МЗС: Якщо в Угорщині хочуть рухатися до миру, можна почати із заклику до РФ припинити війну
11:02
Від Офісу президента до МВС: СБУ викрила на Київщині масову підробку перепусток
11:01
ФСБ простить заочно заарештувати Верещук і Джапарову
10:56
фотоРосіяни хочуть знести 950 будинків в окупованому Маріуполі – міська рада
10:53
Забруднена, засмічена, пошкоджена – екоінспекція розповіла про стан землі після вторгнення росіян
10:44
В уряді оновили перелік окупованих територій для виплат переселенцям
10:44
В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського
10:19
В Білорусі перевіряють бойову готовність збройних сил, кажуть, за планом
10:18
Ціни на нафту зростають після набуття чинності санкцій проти РФ
10:17
Росіяни вдарили по Харківщині: загинув пенсіонер
Усі новини...