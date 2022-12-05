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ЕС хочет ударить по российскому сектору БПЛА в девятом пакете санкций - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 13:12

Европейский Союз намерен ввести ограничения против российского сектора беспилотных летательных аппаратов в рамках нового пакета санкций, который ЕС намерен утвердить на следующей неделе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные против услуг, инвестиций и российского медиа- и финансового секторов, отметили источники.

Новый пакет, который станет девятым по счету с момента вторжения России в Украину в феврале, также добавит около 180 физических и юридических лиц в санкционный список блока, сказал один из собеседников.

Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к ужесточению пакета мер в рамках своих требований поддержать ограничение цен на российскую нефть. 

Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе, отметили источники. 

Для принятия санкций ЕС нужна поддержка всех государств-членов.

ВИДЕО ДНЯ

В последние недели Москва использует беспилотники для атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе дроны, которые поставляются из Ирана. 

В многочисленных сообщениях говорится об использовании американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках. 

Темы: ЕСбеспилотникиРосcия
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