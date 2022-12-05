ЄС хоче вдарити по російському сектору БПЛА у дев’ятому пакеті санкцій - ЗМІ

Європейський Союз має намір запровадити обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів у рамках нового пакету санкцій, який ЄС має намір затвердити наступного тижня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, що використовуються Москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів, зазначили джерела.

Новий пакет, який стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку, сказав один із співрозмовників.

Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакету заходів у межах своїх вимог підтримати обмеження цін на російську нафту.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає у тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, зазначили джерела.

Для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.

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В останні тижні Москва використовує безпілотники для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, у тому числі дрони, які постачаються з Ірану.

У численних повідомленнях йдеться про використання американських та європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.