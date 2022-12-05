Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС хоче вдарити по російському сектору БПЛА у дев’ятому пакеті санкцій - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 12:12

Європейський Союз має намір запровадити обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів у рамках нового пакету санкцій, який ЄС має намір затвердити наступного тижня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, що використовуються Москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів, зазначили джерела.

Реклама:

Новий пакет, який стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку, сказав один із співрозмовників.

Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакету заходів у межах своїх вимог підтримати обмеження цін на російську нафту. 

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає у тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, зазначили джерела. 

ВІДЕО ДНЯ

Для прийняття санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.

В останні тижні Москва використовує безпілотники для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, у тому числі дрони, які постачаються з Ірану. 

У численних повідомленнях йдеться про використання американських та європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках. 

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Теми: ЄСбезпілотникиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ЄС
ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: