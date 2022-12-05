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Херсонщина: россияне вывозят с/х продукцию, у них становится больше дезертиров 

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 18:49

Россияне грабят дома жителей оккупированной части Херсонской области, вывозят сельскохозяйственную продукцию из поселка Ольгино, случаи дезертирства в рядах оккупантов случаются на юге все чаще.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке от 5 декабря

Дословно Генштаб: "В поселке Ольгино Каховского района Херсонской области оккупанты продолжают вывоз запасов сельскохозяйственной продукции местных агропредприятий на территорию Российской Федерации.

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Участились случаи ограблений частных домов, расположенных в населенных пунктах вдоль левого берега реки Днепр временно занятой территории Херсонской области.

В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства".

Детали: В то же время, по данным ГШ ВСУ, в городе Старобельск Луганской области продолжается расквартирование мобилизованных военнослужащих российских оккупационных войск в частных домах.

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Темы: Херсонская областьЛуганская областьГенштабвойна
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