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Херсонщина: росіяни вивозять с/г продукцію, в них більшає дезертирів 

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 19:49

Росіяни грабують домівки жителів окупованої частини Херсонської області, вивозять сільськогосподарську продукцію зі селища Ольгине, випадки дезертирства у лавах окупантів трапляються на півдні усе частіше.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні з 5 грудня

Дослівно Генштаб: "В селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію Російської Федерації.

Почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства".

Деталі: Водночас, за даними ГШ ЗСУ, у місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ в приватних будинках.

Теми: Херсонська областьЛуганська областьГенштабвійна
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