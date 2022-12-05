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Канадская компания подтвердила, что ее детали оказались в иранских "Шахедах"

Понедельник, 5 декабря 2022, 21:25

Руководитель канадской компании Tallysman Wireless Джайлз Пантера подтвердил, что продукция его предприятия была найдена в иранских дронах "Шахед-136", которые Россия использует для атак на инфраструктуру в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пантера сказал в интервью изданию The Globe and Mail.

Ранее украинская организация Statewatch совместно с Независимой антикоррупционной комиссией Украины установили, что в иранском дроне "Шахед-136" присутствуют 30 компонентов западного производства, в частности Японии, Германии и Соединенных Штатов.

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Большинство из найденных компонентов не подлежат экспортному контролю - в том числе и оборудование для антенн производства канадской Tallysman Wireless, поскольку правительства западных государств не считают их экспорт опасным.

"Иногда предполагают, что мы каким-то образом причастны к использованию (компонентов в иранских дронах). Это абсолютно не так. Компания Tallysman на 100% поддерживает Украину на фоне российской агрессии", - подчеркнул Пантера.

Он добавил, что Tallysman Wireless не продает свою продукцию в Иран или Россию, а ее дистрибьюторской сети запрещено продавать продукцию странам, физическим и юридическим лицам, которые находятся в санкционных списках.

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Сейчас компания сотрудничает с пограничной службой и другими правительственными учреждениями Канады, чтобы установить, как именно ее детали попали в Иран. Такие же компоненты, говорит директор Tallysman Wireless, можно найти в бытовых устройствах спутниковой навигации.

Несколько дней назад Канада ввела очередные санкции против иранских юридических и физических лиц, причем под ограничения попала компания, которая помогает разрабатывать дроны "Шахед".

Темы: беспилотникиКанада
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