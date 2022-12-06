День ЧМ-22: первая серия пенальти, все азиатские команды покинули турнир
В шестнадцатый день Чемпионата мира 2022 года в Катаре зрители увидели первую серию пенальти на турнире, а Япония и Южная Корея завершили свои выступления.
Источник: "Украинская правда"
Детали: 5 декабря днем встретились Япония с Хорватией. До матча эксперты прогнозировали поражение азиатской команды несмотря на ее триумф в групповой стадии.
Команды играли ровно, забили по одному голу, нанесли одинаковое количество ударов в створ ворот (по четыре) и не смогли выявить победителя в основном времени.
Экстра-таймы прошли быстро и без сюрпризов, и команды встретились в первой на этом Мундиале серии пенальти.
Хорватский вратарь Доминик Ливакович взял три из четырех ударов японцев и стал национальным героем, проведя свою команду в 1/4 финала - 1:1 (1:3).
Вечером встретились Бразилия и Южная Корея.
На поле сразу было видно, что команды играют на совершенно разных уровнях - бразильцы до 36 минуты успели забить четыре гола.
Корейцы демонстрировали игру не по счету - достаточно атаковали (8 ударов и 6 в створ), не расслаблялись, и в конце даже забили гол престижа - 4:1.
В этом году в плей-офф ЧМ-2022 впервые в истории сыграли три сборные из Азиатской футбольной конфедерации (Япония, Южная Корея и Австралия), но ни одна не прошла в четвертьфинал.
Бразилия с Хорватией будут играть 9 декабря.