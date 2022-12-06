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В результате ночного обстрела в пригороде Запорожья повреждены жилые дома – ОВА

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 03:45
Последствия ракетного удара, фото из Telegram Старуха

Российская ракета попала по территории Степнянской громады Запорожской области, повреждениям подверглась критическая инфраструктура и жилые дома.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Ночью российские террористы нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома".

 

Детали: По предварительной информации областной администрации, в результате обстрела люди не пострадали.

Что этому предшествовало: Ночью 6 декабря в Запорожье раздались звуки взрывов. Читатели "УП" сообщили, что в городе было слышно три громких взрыва. 

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Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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