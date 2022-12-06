По состоянию на утро 6 декабря в Украине опаздывают 15 поездов, но напряжение на всех электрифицированных участках Укрзализныци восстановили после российских ударов 5 декабря, поэтому вскоре поезда вернутся к графику.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Есть напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику".

Детали: Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, а наибольшую задержку имеют:

№191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);

№91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);

№101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);

№25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).

Отмечается, что пассажирам, прибывшим ночью (в частности с краматорского рейса в Киев) организовали развозку автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости несокрушимости".

Предыстория:

Днем 5 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Агрессор выпустил более 7 десятков ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.

Укрэнерго сообщила, что в результате очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине произойдут аварийные отключения электроэнергии.