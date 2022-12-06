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В Украине опаздывают 15 поездов

Ирина БалачукВторник, 6 декабря 2022, 09:11
Фото иллюстративное из Telegram Укрзализныци

По состоянию на утро 6 декабря в Украине опаздывают 15 поездов, но напряжение на всех электрифицированных участках Укрзализныци восстановили после российских ударов 5 декабря, поэтому вскоре поезда вернутся к графику. 

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "Есть напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику".

Детали: Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса, а наибольшую задержку имеют:

  • №191/192 Одесса – Краматорск (+3 ч 59 мин);
  • №91/92 Одесса – Харьков (+3 ч 59 мин);
  • №101/102 Херсон – Киев (+1 ч 50 мин);
  • №25/26 Одесса – Рахов (+1 ч 02 мин).

Отмечается, что пассажирам, прибывшим ночью (в частности с краматорского рейса в Киев) организовали развозку автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости несокрушимости".

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Темы: Укрзализныцявойна
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