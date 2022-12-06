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Косово: полиция силой зашла в здания муниципалитетов в сербских регионах, где должны состояться новые выборы

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 17:36

Члены муниципальной избирательной комиссии муниципалитета Зубин Поток, расположенном на севере частично признанного Косово, где преобладают сербы, во вторник днем зашли в здание муниципалитета в сопровождении косовской полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kosovo Online.

По информации издания, члены муниципальной комиссии совместно с полицейскими силой зашли в здание, взломали двери, сменили на них замки и вышли. Очевидцы сообщили Kosovo Online о двух взрывах.

Позже аналогичная ситуация произошла в муниципалитетах Северная Митровица и Лепосавич, сопровождали вой сирены и выстрелы. В муниципалитетах усилили присутствие полицейской миссии ЕС EULEX, а также заметили вертолеты миротворческих сил НАТО KFOR.

Автомобили EULEX в Лепосавичах
Автомобили EULEX в Лепосавичах
ФОТО: KOSOVO ONLINE

Глава муниципалитета Зубин Поток Срда Вулович сказал Kosovo Online, что действия представителей Приштины были "очень высокомерными и непрофессиональными": они не объяснили, почему пришли в муниципалитет, и выбили дверь без какой-либо причины.

"Нам сказали, что здесь с 8:00 до 16:00 будет работать новый работник муниципальной избирательной комиссии. Пришел мастер, которого они взяли с собой, он сменил замок на двери. После того они ушли из здания, сели в джипы и уехали", - говорит Вулович.

Люди собрались возле муниципалитета Зубин Поток, куда силой зашли полиция и члены муниципальной избирательной комиссии
Люди собрались возле муниципалитета Зубин Поток, куда силой зашли полиция и члены муниципальной избирательной комиссии
ФОТО: KOSOVO ONLINE

В Сербии уже осудили действия Косово. Директор Управления Косово и Метохии сербского правительства Петар Петкович заявил, что инцидент в Зубином Потоке является "грубейшей демонстрацией силы и провоцированием новой напряженности и провокаций со стороны Приштины".

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Приштина официально пока не комментировала события, но Зубин Поток, Северная Митровица и Лепосавич - это три из четырех муниципалитетов севера Косово, где в ноябре объявили повторные выборы из-за объявления местной партией "Сербский список", которая тесно сотрудничает с Белградом, бойкота косовских властей.

На выборах, которые должны состояться 18 декабря, в случае продолжения бойкота могут победить сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной. В Сербии опасаются, что такие события могут ослабить их влияние на севере Косово. Ранее, напомним, "Сербский список" уже отказался от бойкота в косовском парламенте.

Напряженность в отношениях между Сербией и Косово возникла из-за решения последней штрафовать сербов, которые пользуются сербскими автомобильными номерами. Косовские сербы сначала отреагировали бойкотом косовских органов власти, а затем обещали ответить масштабными акциями протеста.

В конце ноября конфликта удалось избежать при посредничестве ЕС, однако этот успех выглядит очень сомнительным. Читайте больше в статье: Иллюзия компромисса: как уладили конфликт между Сербией и Косово и когда будет следующий.

Темы: КосовоСербиявиборы
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