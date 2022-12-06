Оккупанты попали по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника
Вторник, 6 декабря 2022, 20:41
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.
Источник: Вилкул в Telegram, глава ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры".
Детали: Воздушной тревоги в городе не объявляли, но он находится недалеко от оккупированных россиянами территорий.
Обновлено: Позже ОВА сообщила подробности удара - россияне попали по промышленному предприятию, есть разрушения.
В результате атаки пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице.
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