Оккупанты попали по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.

Источник: Вилкул в Telegram, глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры".

Детали: Воздушной тревоги в городе не объявляли, но он находится недалеко от оккупированных россиянами территорий.

Обновлено: Позже ОВА сообщила подробности удара - россияне попали по промышленному предприятию, есть разрушения.

В результате атаки пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице.