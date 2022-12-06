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Оккупанты попали по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника

Алена Мазуренко, Роман ПетренкоВторник, 6 декабря 2022, 20:41
ВИЛКУЛ, СКРИНШОТ

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.

Источник: Вилкул в Telegram, глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры".

Детали: Воздушной тревоги в городе не объявляли, но он находится недалеко от оккупированных россиянами территорий. 

Обновлено: Позже ОВА сообщила подробности удара - россияне попали по промышленному предприятию, есть разрушения.

В результате атаки пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице.

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Темы: Кривой Рогобстрелвойнаоккупация
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