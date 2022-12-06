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"Пацаны каждый день убегают": оккупант жалуется матери о массовом дезертирстве - перехват

Роман ПетренкоВторник, 6 декабря 2022, 21:24

Военная разведка обнародовала перехват, как российский оккупант в Донецкой области жалуется своей матери на массовое дезертирство среди воинов.

Источник: ГУР

Детали: Вояка рассказывает, что воины бегут в тыл через границу, и если его в отпуск не отправят в декабре - сам убежит.

Также он рассказывает, что они не могут спать и есть в окопах, а снабжения никакого нет.

Дословно: "Пацаны отсюда уходят каждый день... Здесь ни снабжения, ни еды... Если бы мы паспорта домой не отправили, то с***лись бы очень просто".

Напомним: В Донецкой области более 20 российских вояк, которые отбывали наказание в российских тюрьмах, сбежали с оружием из оккупационного войска. Их уже убили свои же военные.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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