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"Пацани щодня втікають": окупант скаржиться матері про масове дезертирство – перехоплення

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 21:24

Військова розвідка оприлюднила перехоплення, як російський окупант на Донеччині скаржиться своїй матері на масове дезертирство серед вояк.

Джерело: ГУР

Деталі: Вояка розказує, що вояки втікають в тил через кордон, і якщо його у відпустку не відправлять у грудні — сам втече.

Також він розповідає, що вони не можуть спати та їсти в окопах, а постачання ніякого немає.

Дослівно: "Пацани звідси йдуть щодня... Тут ні постачання, ні їжі... Якби ми паспорти додому не відправили, то з***лися б дуже просто".

Нагадаємо: У Донецькій області понад 20 російських вояк, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська. Їх вже вбили свої ж військові.

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Теми: розвідкавійнаРосія
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