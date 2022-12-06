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"Пацани щодня втікають": окупант скаржиться матері про масове дезертирство – перехоплення

Роман ПетренкоВівторок, 6 грудня 2022, 20:24
Пацани щодня втікають: окупант скаржиться матері про масове дезертирство – перехоплення

Військова розвідка оприлюднила перехоплення, як російський окупант на Донеччині скаржиться своїй матері на масове дезертирство серед вояк.

Джерело: ГУР

Деталі: Вояка розказує, що вояки втікають в тил через кордон, і якщо його у відпустку не відправлять у грудні — сам втече.

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Також він розповідає, що вони не можуть спати та їсти в окопах, а постачання ніякого немає.

Дослівно: "Пацани звідси йдуть щодня... Тут ні постачання, ні їжі... Якби ми паспорти додому не відправили, то з***лися б дуже просто".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Донецькій області понад 20 російських вояк, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська. Їх вже вбили свої ж військові.

Теми: розвідкавійнаРосія
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