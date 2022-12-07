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Бизнес-империю Трампа признали виновной в мошенничестве

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 02:16
Бизнес-империю Трампа признали виновной в мошенничестве
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛОГО ДОМА

Суд присяжных Нью-Йорка признал компанию Trump Organization 45-го президента виновной в налоговых преступлениях, совершенных двумя ее бывшими работниками - в частности мошенничестве, сговоре, уголовном налоговом мошенничестве и фальсификации деловой документации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Дело основывалось на показаниях двух бывших членов руководства Trump Organization - финансового директора Аллена Вайссельберга и менеджера по финансовым вопросам Джеффри Макконни. Оба во время показаний признали инкриминируемые следствием преступления, связанные с финансовым мошенничеством. Поскольку Макконни был вызван в качестве свидетеля, он по законодательству Нью-Йорка получил иммунитет по делу.

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В своих показаниях Вайссельберг подробно рассказал, как он с Макконни с 2005 по 2020 годы вводили в заблуждение налоговые органы штата Нью-Йорк и федеральные власти. В частности, бывший финдиректор Trump Organization признал, что сговорился с компанией для получения незадекларированных выгод, таких как апартаменты в дорогом районе Манхэттена, роскошные автомобили для себя и жены и обучение в частной школе для внуков.

Ответчиками по делу прокуратура признала два подразделения Trump Organization - Trump Corporation и Trump Payroll Corp. Оба были признаны виновными присяжными по всем обвинениям. Теперь им грозит штраф в размере 1,6 миллиона долларов.

Сам Дональд Трамп в деле не фигурировал ни в одном статусе. В то же время прокуратура Манхэттена, которая его вела, в финальном слове заявила, что он лично знал о налоговых махинациях, которые осуществляло руководство Trump Organization. Сам он это отрицал.

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Trump Organization - это бизнес-империя Трампа, которая занимается операциями с недвижимостью и гостиничным бизнесом и владеет гольф-курортом. Ее штаб-квартира Trump Tower расположена в Нью-Йорке.

В то же время Трамп фигурирует в другом расследовании прокуратуры штата Нью-Йорк, связанном с налоговым мошенничеством. В случае доказательства вины экс-президенту США и трем его детям грозит штраф в 250 миллионов долларов, запрет занимать руководящие должности в компаниях штата, а также запрет покупать там недвижимость в течение пяти лет.

Это не единственное громкое расследование, в котором фигурирует Трамп, планирующий баллотироваться в президенты США в 2024 году.

В Конгрессе завершилось расследование событий 6 января 2021 года под Капитолием, в котором Трампа могут обвинить в саботаже своих обязанностей как верховного главнокомандующего. Есть также подозрения относительно возможного вмешательства Трампа в утверждение результатов президентских выборов в штате Джорджия. Кроме того, в августе Федеральное бюро расследований провело обыски в резиденции 45-го президента США в Мар-а-Лаго, где он, вероятно, в нарушение процедуры держал секретные документы. За это Трампу может грозить заключение в тюрьму.

Темы: СШАсудТрамп
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