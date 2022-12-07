В Германии - масштабная спецоперация против экстремистов, которые хотели штурмовать парламент и свергнуть власть

В Германии специальные полицейские силы в среду проводят спецоперацию одновременно в одиннадцати федеральных землях против правоэкстремистской организации, которая планировала похищать политиков и штурмовать Бундестаг.

Об этом стало известно изданию Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

По поручению генерального прокурора и Федерального управления уголовной полиции (BKA) правоохранители задержали 25 мужчин и женщин, которые, вероятно, принадлежали к правой террористической организации или поддерживали ее.

Обыски проходят в более чем 130 квартирах, офисах и складских помещениях, включая казармы Командования сил специального назначения (KSK) в Кальви в Баден-Вюртемберге. В общем 52 подозреваемых находятся под следствием за членство или поддержку террористической организации.

Это одна из крупнейших полицейских операций против экстремистов, которые когда-либо проводились в Германии. Генеральная прокуратура на запрос издания подтвердила проведение операции.

Утром в среду более 3000 полицейских проводили действия в Баден-Вюртемберге Баварии, Саксонии, Гессене и Тюрингии. Офицеры также были направлены в Австрию и Италию.

Предполагаемая правая террористическая группа набиралась преимущественно из представителей организации так называемых "рейхсбюргеров". "Рейхсбюргеры" отвергают существующий в Германии государственный строй и хотят заменить его на недемократическую систему. Вероятно, что в радикализации экстремистов сыграла свою роль конспирологическая идеология QAnon, которую разделяла часть нападавших на Капитолий США в Вашингтоне в январе 2021 года.

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Согласно выводам следствия, подозреваемые с ноября 2021 года планировали вооруженное нападение на Бундестаг и захват политиков. Считается, что нападавшие рассчитывали на начало беспорядков в результате их действий и на "переворот" в Германии.

По словам обвинения, мужчин и женщин объединяло глубокое неприятие государственных институтов и демократии в Германии, поэтому они, вероятно, планировали осуществить смену власти силой.

Напомним, 2 декабря в Германии спецслужбы предупредили о риске диверсий на критической инфраструктуре