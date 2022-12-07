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"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 12:45
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Американские законодатели согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи в области безопасности в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год, или NDAA, санкционирует дополнительные расходы на Инициативу содействия безопасности Украины, которые будут 500 миллионов долларов больше, чем было запрошено президентом Джо Байденом в начале этого года.

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Компромиссный вариант NDAA, обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона, стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

В целом законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах по помощи Украине. 

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Напомним, Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать. 

Темы: СШАУкраинавойна
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