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Генсек НАТО: Россия пытается заморозить войну, чтобы начать наступление весной

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 13:06

Россия пытается заморозить войну в Украине перед тем, как начать более масштабное наступление весной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии FT's Global Boardroom, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

"Сейчас у Украины есть импульс", - сказал Столтенберг, добавив, что столицы стран НАТО "постоянно рассматривают вопрос о том, какие системы вооружений мы хотим поставить" Киеву.

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Столтенберг сказал, что, несмотря на вероятность того, что зимой конфликт перейдет в более спокойную фазу, обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы, поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине.

"Условия для дипломатического решения сейчас отсутствуют. Чем больше мы хотим мирного решения, тем более срочно мы должны оказать военную поддержку Украине", - сказал Столтенберг, добавив, что Россия не проявила никаких признаков желания мирного окончания войны.

Ранее Столтенберг высоко оценил вклад Германии в оборону Альянса, а также выступил в защиту Берлина, который критикуют за недостаточную военную помощь Украине.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаНАТО
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