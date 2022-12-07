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На юге оккупанты начали отбирать имущество тех, кто эвакуировался

Валентина РоманенкоСреда, 7 декабря 2022, 16:48

Во временно оккупированном Приморске Запорожской области расклеили объявления с сообщением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную администрацию за документами, или имущество признают бесхозяйственным и отберут.

Источник: сайт, созданный Силами специальных операций "Центр национального сопротивления"

Дословно: "Враг практикует схему объявления имущества, которое они хотят отжать, якобы "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов".

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Детали: Отмечается, что в перечне есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.

Относительно пустых квартир - в городах области оккупанты собирают информацию через руководителей ОСМД.

Что предшествовало: Во временно оккупированном Мариуполе начали формировать списки недвижимого имущества, владельцы которого покинули город из-за оккупации.

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Все это имущество враг обозначает как "бесхозяйственное" и добавляет в соответствующий реестр. Если за год оккупанты не установят владельцев имущества, то оно должно перейти в муниципальную собственность.

Темы: оккупацияССОвойнаЗапорожская область
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