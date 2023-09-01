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Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"

Алена МазуренкоПятница, 1 сентября 2023, 19:03
Путин открыл школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы поблагодарил
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Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября "открыл" по видеосвязи школу в оккупированном и разбомбленном россиянами Мариуполе. К диктатору показательно вывели ребенка, который поблагодарил за "заботу" о городе.

Источник: Meduza

Детали: Путин 1 сентября принял участие в церемонии открытия школы в Мариуполе. Он сделал это по видеосвязи из Москвы.

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Глава террористов в оккупированной Донецкой области Денис Пушилин вывел к камерам первоклассника, который сказал Путину "большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После начала полномасштабной войны с Украиной российская армия почти полностью разрушила Мариуполь. Город стал одним из символов сопротивления российской агрессии.

Темы: ПутинМариупольоккупация
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