Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Пятница, 1 сентября 2023, 19:03
Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября "открыл" по видеосвязи школу в оккупированном и разбомбленном россиянами Мариуполе. К диктатору показательно вывели ребенка, который поблагодарил за "заботу" о городе.
Источник: Meduza
Детали: Путин 1 сентября принял участие в церемонии открытия школы в Мариуполе. Он сделал это по видеосвязи из Москвы.
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Глава террористов в оккупированной Донецкой области Денис Пушилин вывел к камерам первоклассника, который сказал Путину "большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь".
Напомним:
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- После начала полномасштабной войны с Украиной российская армия почти полностью разрушила Мариуполь. Город стал одним из символов сопротивления российской агрессии.