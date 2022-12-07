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Посольство Украины в Молдове "минировали", возбуждено уголовное дело

"Европейская правда"Среда, 7 декабря 2022, 23:13

Неизвестные прислали на электронный адрес посольства Украины в Молдове сообщение о якобы минировании - проверка полиции показала, что угрозы оказались ненастоящими.

Об этом сообщила полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

Вечером в среду в молдавскую полицию через единую службу 112 поступило сообщение о том, что на электронную почту посольства Украины поступило сообщение о минировании помещения учреждения.

"После проверки здания специализированными службами тревога оказалась ложной. Подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Полицейская инспекция молдавского района Буюкань пытается установить личность автора звонка, а по факту заведомо ложного сообщения о совершении террористического акта открыто уголовное производство.

Инцидент с посольством в Молдове стал последним в ряде случаев, когда украинские дипломатические представительства за рубежом получают угрозы.

Напомним, на прошлой неделе в среду днем стало известно, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва пакета в помещении дипучреждения, который адресовали послу. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

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После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, а также в консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах были глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

По состоянию на утро среды зафиксирован уже 31 случай в 15 странах, когда украинские дипломаты получают угрозы.

Подробнее о событиях в Испании читайте в статье: Почта 155-го калибра: как взрыв в посольстве Украины должен изменить политику Испании.

Темы: Молдова
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