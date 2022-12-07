Посольство України в Молдові "мінували", порушена кримінальна справа

Невідомі надіслали на електронну адресу посольства України в Молдові повідомлення про нібито мінування – перевірка поліції показала, що погрози виявились несправжніми.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Увечері в середу до молдовської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про мінування приміщення установи.

"Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено", – зазначається в повідомленні.

Поліцейська інспекція молдовського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Інцидент із посольством у Молдові став останнім у низці випадків, коли українські дипломатичні представництва за кордоном отримують погрози.

Нагадаємо, минулого тижня у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

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Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Станом на ранок середи зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах, коли українські дипломати отримують погрози.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії