Посольство України в Молдові "мінували", порушена кримінальна справа

Невідомі надіслали на електронну адресу посольства України в Молдові повідомлення про нібито мінування – перевірка поліції показала, що погрози виявились несправжніми.

Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Увечері в середу до молдовської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про мінування приміщення установи.

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"Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено", – зазначається в повідомленні.

Поліцейська інспекція молдовського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Інцидент із посольством у Молдові став останнім у низці випадків, коли українські дипломатичні представництва за кордоном отримують погрози.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах.

Станом на ранок середи зафіксовано вже 31 випадок у 15 країнах, коли українські дипломати отримують погрози.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії