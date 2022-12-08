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ООН задокументировала 441 убийство гражданских российскими оккупантами

"Украинская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 03:41
ООН задокументировала 441 убийство гражданских российскими оккупантами
БУЧА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По результатам работы Мониторинговой миссии ООН обнародовала доклад о том, как российские военные убивали гражданских лиц в украинских городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей в период с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

Источник: отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В докладе отмечается, что на сегодня ООН задокументировала насильственную смерть 441 гражданского лица (341 мужчины, 72 женщин, 20 мальчиков и 8 девочек) в Киевской, Черниговской и Сумской областях за первые 6 недель российского вторжения. При этом авторы отчета отметили, что реальные цифры, вероятно, значительно выше, поскольку продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств, произошедших в этих трех областях, когда они были оккупированы россиянами.

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В докладе отмечается, что убийства гражданских лиц не ограничивались отдельными местностями, хотя некоторые районы пострадали больше других. Например, в городе Буча Киевской области, который находился под контролем российских войск с 5 по 30 марта, миссия задокументировала убийства 73 гражданских лиц (54 мужчин, 16 женщин, 2 мальчиков и 1 девочки) и продолжает работу по подтверждению еще 105 вероятных убийств.

Произвольным казням часто предшествовали проверки со стороны россиян. Обычное текстовое сообщение, элемент камуфляжной одежды или опыт военной службы могли иметь фатальные последствия для человека.

В докладе подробно рассматриваются 100 убийств. По оценкам миссии, 57 из них были произвольными казнями, 30 произошли в местах содержания под стражей, а 27 жертв были убиты на месте вскоре после того, как попали под контроль оккупантов. Мужчины и подростки составляли 88% жертв произвольных казней.

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В докладе отмечается, что хотя прошло много месяцев с тех пор, как стало известно о первых убийствах, еще много нужно сделать для привлечения виновных к ответственности. При этом в ООН не нашли никаких данных, расследуют ли российские власти казни гражданских украинцев.

Темы: ООНБучаоккупацияРосcия
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