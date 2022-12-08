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Оккупанты реорганизуют подразделения на Луганщине и не платят компенсацию за погибших – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 18:33
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На оккупированной Луганщине оккупанты проводят реорганизацию подразделений, после чего отказывают родственникам погибших военных в начислении компенсации.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть проводит реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований".

Детали: Генштаб также сообщает, что на территории РФ распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил РФ от 700 до 1 тысячи долларов США.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. В очередной раз ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.

Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хреновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое на Сумщине.

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеку Каменки.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское на Луганщине и Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы тридцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спирное, Клещеевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времовка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Зализнычное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Осуществил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них – Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львовское, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и склад боеприпасов противника.

Темы: ГенштабвойнаоккупацияВооруженные силы
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