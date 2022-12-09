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Британия построит истребитель нового поколения с Италией и Японией

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 09:20
скриншот

Великобритания объединяет усилия с Италией и Японией для разработки истребителя следующего поколения, использующего искусственный интеллект для ведения боевых действий в будущем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Глобальная боевая авиационная программа (GCAP) - это новое партнерство между тремя странами, которое должно привести к созданию сотен высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании в течение следующих 10 лет.

Амбициозная цель состоит в том, чтобы самолет, получивший предварительное название Tempest, который придет на смену Typhoon, стал самолетом нового поколения, который будет введен в эксплуатацию к 2035 году, с такими возможностями, как полностью автономное управление, передовые датчики, новейшее оружие и инновационные системы передачи данных.

Технологии управления жестами и слежения за глазами смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит самолету оставаться в бою, если пилот потеряет сознание.

В кабине пилота не будет ни одного циферблата, а передовые технологии стелс сделают самолет практически невидимым для радаров.

Аудиторы PricewaterhouseCoopers в прошлом году предположили, что ведущая роль в разработке такого самолета может обеспечить 21 000 рабочих мест в год и принести экономике Британии 26,2 млрд к 2050 году.

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Темы: ВеликобританияИталияЯпония
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